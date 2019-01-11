Şabaplı köyünde yalnız yaşayan 8 çocuk annesi 74 yaşındaki Melek Yel, çocukluk yaşlarından beri okuma yazma bilmemenin sıkıntısını yaşadı.

Kadirli Gençlik Merkezinde açılan okuma yazma kursuna başvuran Yel, her gün çantası sırtında alarak yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki kursa gitmeye başladı.

Kursun ardından evinde de pratik yapan Yel, öğretmenlerinin verdiği ödevleri titizlikle yapmaya gayret ediyor.

"Üniversiteye kadar okumak istiyorum"

Yel, çocukluğu döneminde ailesi tarafından okula gönderilmediğini söyleyerek, "Evlendikten sonra çoluk çocuk derken vakit olmadı. Şimdi bana bu imkanı veren herkesten Allah razı olsun. Üniversiteye kadar okumak istiyorum" dedi.

Okuma yazma öğrenmenin yıllarca içinde bir ukde olarak kaldığını belirten Yel, şunları anlattı:

"Ankara'da oğlum var. Otobüsle ona giderken ihtiyaçlarımı gideremiyorum. Okumuşluğum olmayınca çok zor oluyor. Kurs açılınca büyük bir iştahla gidiyorum. Yola erken çıkıyorum. Kar, yağmur dinlemiyorum. Hasta oldum yine geldim."

Kurs eğitmeni Enise Atçıl da Melek Yel'in 2 aydır kursa devam ettiğini ve çok azimli bir öğrenci olduğunu belirtti.

Atçıl, "Melek teyze her gün 1 kilometrelik yoldan geliyor. Yağmur, çamur demeden tüm zorluklara rağmen gelmeye devam ediyor. Hatta ben sınıfa geldiğimde kendisini çoktan gelmiş, tahtaya yazı yazmaya başlamış şekilde buluyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA