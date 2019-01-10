Mamak ilçesinde yaşayan Hasan Yılmaz, kent genelindeki sahipsiz kedi ve köpeklerin kış aylarında aç kalmaması için çaba gösteriyor.

Soğuk havaya rağmen cadde ve sokakları dolaşan Yılmaz, bulduğu sokak hayvanlarına yiyecek veriyor.

Yılmaz, sahipsiz hayvanların kış aylarında aç kaldığını ve bu durumun kendisini üzdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben de aldığım emekli maaşımla hayvanların karınlarını doyurmaya çalışıyorum. Eğer aç kalırlarsa bu canlar, soğuktan donma tehlikesi geçiriyorlar. Yazın bir şekilde başlarının çaresine bakıyorlar ama kışın karın altında donarak telef oluyorlar. Donarak ölmenin ne demek olduğunu insanların anlaması gerekiyor."

Yılmaz, sokak hayvanlarına karşı tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: AA