Van'ın Başkale ilçesinin Kocaköy mahallesinde yaşayan İshak Erbay, batı illerinden satın aldığı develere, zorlu doğa şartlarına rağmen özenle bakıyor.

"Turistler ilgi gösteriyor"

Erbay, 6 deve yavrusuyla yetiştiriciliğe başladığını, şu anda yaklaşık 20 devesinin bulunduğunu ve bölgede bu işin nadir yapıldığını söyledi.

Yetiştirdikleri develeri her yıl özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerine sattıklarını anlatan Erbay, şöyle konuştu:

"Duygusal anlamda deveyle temas kurabiliyorsan bakımları çok kolay olabiliyor. Havanın sıfırın altında 40 derece olduğu yerlerde de yaşayabiliyorlar. İlk yıllarda deve yetiştirdiğimizi görenler çok şaşırıyordu. İnsanlar sadece Arabistan çöllerinde develerin olduğunu biliyordu. Halbuki burada da yaşayabiliyorlar. Yaz aylarında bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler develere ilgi gösteriyor."

Önce yem ve su, sonra temizlik

Sabah erken saatte mesaiye başlayan deve yetiştiricisi Sait Arslan da, ilk olarak hayvanlara arpa ve saman karışımıyla hazırladığı yemden veriyor.