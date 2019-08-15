Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak yerleri arasında.

Denizden yüksekliği yaklaşık bin 700 metre olan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor.

Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de mavi bayrak verilen ilk plaj olan Van'daki Mollakasım Plajı, havaların ısınmasıyla birlikte doldu taştı.

Hava sıcaklığının 30 derece olduğu kentteki yerli ve yabancı turistler, Kurban Bayramı'nın son gününde Molllakasım Plajı’na akın etti. Plaja gelen turistler bir taraftan mangal yakıp piknik yaparken, diğer tarafından da Van Gölü'ne girerek serinlemeye çalıştı.

Van Gölü sahilleri Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı. Türkiye'nin değişik illerinden tatil için Van'daki Mollakasım Plajı’na gelenler, mavi bayraklı halk plajında yüzmenin keyfini yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: DHA