Yaşam

104 yaşındaki Mustafa dede her işini kendi yapıyor

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:03 - Son Güncelleme 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:25

7 çocuk ve 70'e yakın torun sahibi, 104 yaşındaki Mustafa Boğan her ihtiyacını kendi karşılıyor. Mustafa dedenin sağlıklı yaşam sırrı ise yoğurt.

Odun kırıyor, bahçe çapalıyor, boya badana yapıyor... Sakarya Akyazı'da yaşayan Mustafa Boğan tam 104 yaşında. Ömrü boyunca çalışmış, çalışmaya da devam ediyor. Kuzuluk köyündeki evinde kahvaltıdan hemen sonra doğada yürüyüşe çıkıyor. Sonra sıra bahçe işlerine geliyor. Hayatı boyunca arı gibi çalıştığını anlatan Mustafa dede, şunları söyledi: "104 yaşında vardım, namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, aylığımı alıyorum." 7 çocuk, 70’e yakın torun sahibi Mustafa Boğan, oğlu ve geliniyle yaşıyor. Sağlıklı olmasının sırrını soranlara ailesinin cevabı "yoğurt" oluyor. İlerlemiş yaşına rağmen her ihtiyacını kendisi karşılayan Mustafa dedenin, hayat enerjisi ailesinin yüzünü güldürüyor. Kaynak: TRT Haber Etiketler: Yoğurt yaşam sırrı akyazı

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