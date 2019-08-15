Fındık sezonunun açıldığı bugünlerde Karadeniz Bölgesi'nde mevsimlik işçi yoğunluğu yaşanıyor. Mevsimlik işçiler bölgeye aileleriyle birlikte geliyor.

Ordu'da mevsimlik fındık işçilerinin çocuklarına yönelik önemli bir çalışma yürütülüyor.

Mevsimlik işçilerin çocuklarına eğitim veriliyor. Dört bölgede yürütülen çalışmalardan biri de Fatsa'da.

Amaç çocuk işçiliğini önlemek

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Her yıl düzenli olarak buraya gelen ailelerimiz kendileri bahçedeyken çocuklarının burada yaz kurslarında eğitim alma imkanı oluyor. Çocuk işçiliği de önlenmiş oluyor bu vesileyle" dedi.

Ordu Milletvekili Ergün Taşçı ise, yapılan çalışmayla ilgili şunları söyledi:

"Burada evlatlarımızın okullarda eğitim almasından tutun da diğer ihtiyaçlarını gidermeye dönük belediyemizin ve valiliğimizin öncülüğünde çok memnuniyetle bu mekanı yerinde görerek, bu hizmeti eksiksiz tamamlamanın gayreti içindeyiz."

Çocukların yaz eğitimi fındık toplama süresince devam edecek.

Kaynak: TRT Haber