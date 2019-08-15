Muş Merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Yarpuzlu köyünde yaşayan Necat Emre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne sunduğu proje kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.

Bu sayede 2017'de inşaatına başladığı tesisi geçen yıl tamamlayan Emre, bu yıl da satın aldığı hayvanların bakımına başladı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü projesinden faydalanarak tesisi kurduğunu anlatan ve çocukluğundan beri manda çiftliği kurmak istediğini söyleyen Emre, şöyle konuştu:

"İnşaata 2 milyon 200 bin lira harcadım. 400 bin liraya da hayvan aldım. 3 milyon liraya yakın harcama yaptım. Tesisimiz alım satım üzerine kuruldu. Çiftliği daha verimli hale getirmek için yoğurt, süt, ayran, kaymak, peynir ve tereyağı üretimi entegre tesisi kurmak istiyorum. Bu konuda çalışmalarım devam ediyor. Hedefim yılda en az 200 manda düvesi satmak."

Kaynak: AA