İstanbul Üniversitesinde öğretim görevlisi olan İbrahim Kurban, İstanbul Avcılar'da sokakta birkaç günlük bir sıpa buldu.

Sıpayı, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Meslek Yüksekokulundaki öğretim görevlilerine teslim etti.

Sürekli gözetim halinde tutulması gerektiği için sevimli yavruyu yalnız bırakmadı, alıp evine götürdü. Haliyle ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Kendisi gibi veteriner olan eşiyle birlikte sıpaya, özel bir yaşam alanı kurdu. Onun gelişine en çok sevinen ise çiftin çocukları oldu.

Sevimli yavrunun annesi her yerde aranıyor. Henüz bir sonuç alınmış değil. El üstünde tutulan sıpanın ise keyfi yerinde, sıcak bir yuvanın mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak: TRT Haber