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Türkiye'den iki yeni bitki dünya literatüründe yerini aldı

Şanlıurfa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında keşfedilen damarlı iki bitki türünün dünya literatürüne girdiği belirtildi.

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Türkiyeden iki yeni bitki dünya literatüründe yerini aldı

Şanlıurfa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, kurumları tarafından, alanında uzman akademisyen ve doğa gözlemcilerinin danışmanlığında yürütülen "Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi"nin tamamlandığını söyledi.

Yaklaşık 3 yıl süren proje kapsamında Şanlıurfa'da görülen bitki, memeli, kuş, iç su balığı ve sürüngen türlerinin, arazi ve literatür çalışmalarıyla tespit edildiğini anlatan Erdoğan, çalışmalar kapsamında iki yeni bitki türü keşfedildiğini açıkladı.

Dünya literatürüne dahil edildi

Bu bitkilerin dünya literatüründe olmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Keşfedilen damarlı bu türlere 'Yıldırımhani' ve 'Halfetiensis' adı verildi ve dünya literatürüne kaydı ve tescili yapıldı. Şu anda bilimsel yayın için de çalışmalar tamamlandı. Raporlama çalışmaları tamamlanınca, yakında, kazandığımız bu iki türün duyurusu yapılacak. Dünya literatüründe tespit edilmemiş türlerin kayıt altına alındığı çalışmalar çok zor oluyor. Hocalarımız arazide yaptıkları tespitlerde önce dünyada tespit edilen türleri araştırıyor, daha sonra yeni bulgunun tür ve çeşitlerine bakılıyor. Yapılan çalışmalarda daha önceki bilim adamları tarafından tescili ve tanımlaması yapılmamış türlere yoğunlaşılıyor. Gerekçeler, raporlar ile literatüre dahil edilmesi için başvuru yapılıyor. Şu anda gerekli bütün işlemler tamamlandı."

İsrafil Erdoğan, bitkilerin tespit sırasında dış görüntüsünden yaprak yapısına, tomurcuklarından çiçek özelliklerine kadar her bir santimetresinin ayrı ayrı işlemden geçtiğini anlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: şanlıurfa, milli park, dünya literatüründe, Doğa Koruma, bitki
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