Sapanca'da hayata geçirilecek "Teleferik Projesi" turizme katkı sağlayacak

Her yıl tatil sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayan Sapanca'da, belediye tarafından turizme katkı sağlamak amacıyla "Teleferik Projesi" hayata geçiriliyor.

Turistler Sapanca'yı 700 metre yükseklikten görebilecek

Bursa Teleferik A.Ş. tarafından yaklaşık 18 ayda bitirilmesi beklenen proje kapsamında iki istasyon kurulacak. Kırkpınar Mahallesi'nden başlayacak proje, bin 500 metrelik mesafenin ardından Mahmudiye İncebel mevkisinde sona erecek.

Sapanca'nın tüm güzelliklerini yaklaşık 700 metre yükseklikten görme keyfi yaşayacak yerli ve yabancı turistler, istasyon sonunda inşa edilecek sosyal tesislerde yürüyüş yapabilecek, ATV aracına binebilecek, kafe, restoran ve spor alanlarında keyifli vakit geçirebilecek.

İlçe turizmine büyük katkı sağlaması beklenen projeyle Sapanca'nın, nüfusunun üç katı turisti ağırlaması hedefleniyor.

Çevre hassasiyeti ön planda tutuldu

Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, bir metrekare sanayi imarı olmayan Sapanca'da tüm projeleri turizm, eğitim ve dış mekan süs bitkiciliği üzerine odakladıklarını söyledi.

Sözleşme ve yer teslimatının da yapılarak çalışmalara başlandığını anlatan Yılmazer, "Otele gelen misafirlerimizin Sapanca'mızın sahil şeridinde güzel bir yürüyüş yaptıktan sonra teleferiğe binme ihtiyacı duyacağını düşündük. Diğer illere baktığımızda büyük katkı sağladığını gördük ve ihaleyi yaptık" diye konuştu.

"Doğayı tahrip etmeden, yeşili koruyarak projeyi yapacağız"

Yılmazer, Teleferik Projesi'nin Kırkpınar'dan başlayıp Mahmudiye İncebel mevkisinde sona ereceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Uzunluğu kuş uçuşu bin 500 metreye yakın iki istasyondan oluşmaktadır. Alt istasyonun belirlenmesi noktasında çok hassasiyetle değerlendirme yaptık. Ulaşım kolaylığı var. İnsanların şehre araçlarını sokmadan hemen ana yol kenarında yeri belirledik. Otopark konusunda sıkıntı çekilebileceği düşüncesiyle 3 büyük otoparkı da hayata geçirdik.

Hassasiyetimizin en önemli kriterlerinden birisi, yeşili korumak çünkü insanlarımız buraya doğa için geliyor. Doğayı tahrip etmeden, yeşili koruyarak projeyi yapacağız. Göreve geldiğimiz günden beri gölü ve yeşili korumak, aynı zamanda bu güzellikleri insanlara sunmak için 'koruyarak kullanma' ilkesini benimsedik.

İkinci istasyonumuzu 70 dönüm arazi üzerine koyuyoruz. İnsanları buradan yukarı çıkardığımızda orada oturabilecek, yürüyebilecek, bungalov tarzı evlerde konaklayabilecek, 24 saat sporunu yapabilecek, ATV aracına binebilecek. Kafe, restoran ve tüm donatılarıyla ormanı tahrip etmeden sosyal tesiste tüm misafirlerimizi ağırlamayı hedefliyoruz."

"Proje, turizme büyük katkı sağlayacak"

Aydın Yılmazer, yaklaşık 80 milyon liraya mal olan projenin 25 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirildiğini vurgulayarak, "İnşallah bittiği zaman ekonomik anlamda ve her yönüyle ilçemize büyük katkı sağlayacağını ümit ediyorum. İnsan yoğunluğunun 2-3 kat daha artacağını bekliyoruz. Bu da tabii ki Sapanca esnafımıza katkı sağlayacaktır. Yıldızlı, yıldızsız 3 bin yatak kapasitesine ulaşmış bulunmaktayız. Bir yıl içerisinde iki otelin tamamlanmasıyla bin 700 yatak daha hizmet verecek. Sapanca'nın 3-4 yıl içerisinde hedef olarak 7 bin yatak kapasitesine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bunun da sahil kenti olmayan ilçeye turizm anlamında büyük katkı sağlayacağını ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA