Kütahya'da kadınların imece usulü kış hazırlığı başladı

Kütahya Domaniç'te salça ve pekmez kazanları yakan, domates, biber ve patlıcan gibi çeşitli sebzeleri kurutan, türküler eşliğinde kışlık yiyecek hazırlığı yapan kadınların çalışmaları renkli görüntüler oluşturdu.

Muratlı köyünde ocaklar kurup, odun ateşinde kaynattıkları biber ve domateslerden kışlık salçalarını yapan kadınlar, gözleme ve erişte için yufkaları da hep birlikte açıyor.

Köylülerden Neşide Karaduman, köylerde dayanışmanın devam ettiğini, komşularla toparlanıp kışlık hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Bunun için doğal yetişen ürünleri kullandıklarını belirten Karaduman, şöyle konuştu:

"Son güz aylarında bahçemizden domatesi, biberi ve salatalıklarımızı topluyoruz. Kışın yemek için güzelce yıkayıp fıçılarımıza dolduruyoruz. Domateslerimizi topluyor, salça yapıyoruz. Eşimiz, dostumuz, komşumuz ve akrabalarımızla tarhanalarımızı, yufkalarımızı yapıyoruz. Kış gelince de çoluk çocuk, eş, dost afiyetle yiyoruz."

Kaynak: AA