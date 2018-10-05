70 yıllık kalay ustası zamana direniyor

Şanlıurfa'da yaşayan Mustafa Ozan, 10 yaşında başladığı kalaycılık mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Yaklaşık 70 yıl önce babası tarafından bir kalay ustasına çırak olarak verildiği günden bu yana mesleğini sürdüren Mustafa Ozan, ilerleyen yaşına ve işlerinin azalmasına rağmen çok sevdiği mesleğini devam ettiriyor.

Tarihi Kapalı Çarşı içerisinde bulunan Bakırcılar Çarşısı'ndaki tek kalaycı olan Ozan, 15 metrekarelik dükkanında kendi yetiştirdiği kalfasıyla gelen az sayıdaki kapları ocaklarda ateşi körükleyerek kalaylıyor.

Mustafa Ozan, emekli olmasına rağmen mesleğini çok sevdiğini belirterek, insanlara faydalı olabilmenin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Küçük yaşta başladığı mesleğini bırakmadığını ifade eden Ozan, ustasından hem mesleğin inceliklerini hem de terbiye aldığını vurguladı.

Artık kentte kalaycılık yapan neredeyse kimsenin kalmadığını söyleyen Mustafa Ozan, şöyle konuştu:

"Daha önce 35-40 kalaycı esnafı vardı ama artık benimle beraber başka adreslerde bu işi yapan 3 kişi kaldı. Çünkü bu sanat hem ağır hem artık para kazandırmıyor. Bundan dolayı da artık çırak da bulamıyoruz. Ben emekliyim, evimde oturabilirim ancak mesleğimi çok sevdiğim için bırakamıyorum. İnsanların işini görebilirsem çok mutlu oluyorum. Bakır kaplar bana göre diğerlerinden daha sağlıklı. Bundan dolayı insanlarda bakır kaplara bir dönüş var. Bakır kaplarda pişen yemeğin tadına doyum olmaz. Bu mesleğin devamı için yetkililerin bir çalışma yapmasını istiyorum. Çünkü böyle giderse yakında bu meslek tamamen bitecek."

Mustafa Ozan, özellikle yerli ve yabancı turistlerin kendisine ilgi gösterdiğini ve bol bol fotoğraflarını çektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA