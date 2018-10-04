Denizli'nin "Hicaz narı" yurt dışından yoğun talep görüyor

Denizli'de mayhoş tadı, iri taneleri, dayanıklılığı dolayısıyla tercih edilen ve bu yıl yaklaşık 50 bin ton rekolte beklenen Hicaz cinsi narın büyük bölümü yurt dışına gönderilecek.

Kentte nar yetiştiriciliği daha çok iklim, arazi ve toprak yapısına göre Pamukkale, Buldan, Güney, Sarayköy ve Merkezefendi ilçelerinde yapılıyor.

Kentte 25 bin 641 dekar alanda dikili narın hummalı hasadı başladı.

Bölgede bu sezon 1 milyon 659 bin 772 ağaçtan yaklaşık 50 bin ton nar elde edilmesi bekleniyor.

İhracatçı firmalardan yoğun talep görüyor

Ülkede nar üretiminin yüzde 15'inin karşılandığı Denizli'de hasat dönemi elde edilen verim, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Çevreye duyarlı metotla üretilen ve hijyenik şartlarda hazırlanan narın yüzde 70 ila 80'i başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Irak ve İran gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Tadı, rengi, dayanıklılığı ve aroması nedeniyle diğerlerinden farklılık gösteren Hicaz narı, ihracatçı firmalar tarafından yoğun talep görmeye başladı.

50 bin ton rekolte bekleniyor

Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kentte çeşitli noktalarda üretimi yapılan Hicaz narının bu yıl çok verimli olduğunu söyledi.

Türkiye nar üretiminin yüzde 15'ini karşılayan Denizli'de 50 bin ton rekolte beklediklerini belirten Gemici, şöyle konuştu:

"Toplam rekoltenin büyük bölümü dış pazarda satışa sunulacak. İhracata giden nar geçen yıl kilogramı 1,5 liradan satılmıştı. Bu sene ise 1,80 liradan bahçede dalında alıcı buldu. Çevre illerde rekolte ve kalite kaybı olduğu için tüccar yüzünü şehrimize çevirdi. Şu anda yoğun bir talep gözleniyor. Narımız bu yıl üreticisini sevindirdi. Tarlalardaki narların tamamı daha kesim başlamadan dalında ihracatçıya satıldı."

Kaynak: AA