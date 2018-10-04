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Belçika'da erkek çocukları için en çok tercih edilen isim 'Muhammed'

Belçika'da yeni doğan erkek bebeklere verilen isimler arasında Muhammed'in ilk sırada geldiği belirtildi.

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Belçikada erkek çocukları için en çok tercih edilen isim Muhammed

Belçika İstatistik Kurumunun yayımladığı verilere göre, ülkede 2017'de doğan 718 erkek bebeğe "Muhammed" ismi verildi.

Ülkede yeni doğan erkek bebeklerde öne çıkan diğer bir isim ise "Liam" oldu.

Ülkede daha önce açıklanan verilerde, erkekler arasında "Muhammed" ismi 18 bin 44 ile başkent Brüksel'de en çok kullanılan isim olmuştu.

Muhammed ise eylül ayında Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı diğer bir veride de İngiltere ve Galler'de en çok verilen isimlerde ilk 10'a girmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: muhammed, Liam, erkek bebek, brüksel, Belçika
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