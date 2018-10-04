Şanlıurfa'da işitme engelli çiftlere bebek sesi algılayıcı telsiz dağıtıldı

Şanlıurfa'da "Bebekler Ağlamasın" projesi kapsamında, işitme engelli çiftlerin evlerine, bebekleri ağladığında haberdar olmalarını sağlayan sesli, ışıklı ve titreşimli telsiz ile kapı zili çaldığında odada lamba yanmasını sağlayan sistemler yerleştirildi.

Proje kapmasında ilk etapta işitme engelli 300 çifte bebeklerinin durumlarından erken haberdar olmalarını sağlayan sesli, titreşimli ve ışıklı bebek sesi algılayıcı telsiz verildi.

Yine proje kapsamında çiftlerin evlerine, zil çaldığında fark etmelerini sağlayan lamba yerleştirildi.

Cihazlar ailelere tanıtıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şubesi Müdürü Habip İpar'ın da aralarında olduğu heyet, aileleri tek tek ziyaret ederek dağıtımı yapılan cihazları ailelere tanıttı.

Engellilerin daha fazla hizmete ihtiyaç duyduğunu belirten Hasan Bilici, "Bakanlık, ulusal ve yerel düzeyde iş birliğiyle, engellilerimizin önündeki engelleri kaldırarak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak istiyoruz. En büyük sorumluluğumuz ve görevimiz budur" dedi.

Sema Çiftçi de, "Engelsiz Şanlıurfa" hedefiyle, engelli bireylere yönelik sosyal projeler yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'nin en büyük engelli koordinasyon merkezinin kentte faaliyet gösterdiğini anlatan Çiftçi, "Biz büyük bir aileyiz. Onun için bir aile ferdi olarak elimizden ne geliyorsa gereğini yapıyoruz" dedi.

Kaynak: AA