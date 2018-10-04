Şanlıurfalı çoban zorlu koşullarda ekmek parasını kazanmaya çalışıyor

Anlaştığı sürü sahibinin yanında, Tunceli ile Erzincan arasında bulunan Munzur Dağları eteklerinde koyun otlatan İsmet Karakaya, evine ekmek götürmenin mücadelesini veriyor.

Karakaya, birçok şehirde zorlu mevsim koşullarında koyun otlattığını söyledi.

Siverek'te geçim sıkıntısı yaşadığı için çobanlık yaptığını belirten Karakaya, "60 yaşındayım ve ömrüm çobanlıkla geçti. Gece gündüz, yağmurda çamurda, karda hep dışarıdayım. Geçimimiz çok iyi değil ama yine de Allah'a şükür çobanlık yapıyorum, ekmek paramı kazanıyorum" dedi.

40 yıldır çobanlık yaptığını anlatan Karakaya, şöyle konuştu:

"Kendime çobanlık yapmıyorum. Milletin koyunlarına çobanlık yapıyorum. İşte birkaç kuruş maaş veriyorlar. İlkbaharda sürüyü dağa çıkarıyoruz. Dağda da soğuğu var, sıcağı var, zorluğu var. Gece sürüye kurt geliyor. Biz rahatsız oluyoruz. Kolay iş değil. Mecburen bu işi yapıyoruz."

Kaynak: AA