Araştırmalara göre Amur parsı, siyah gergedan ve Borneo orangutanı yok olabilir

Türü yok olma riskiyle karşı karşıya bulunan hayvan türleri ve risk seviyeleri arttı.

Bu hayvanların başında Amur parsı, siyah gergedan ve Borneo yer alıyor.

Birçok hayvan neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasının arkasında küresel ısınma, kaçak avlanma ve doğal yaşam alanlarının giderek azalması gösteriliyor.

Bu hayvanlardan yüzergezerlerin yüzde 41'i, memelilerin yüzde 25'i ve kuş türlerinin ise yüzde 13'ü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

9 kategoride incelendi

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), türü yok olma kategorilerini, Değerlendirilmez (NE), Yetersiz Veri (DD), Asgari Kaygı (LC), Yakın Tehdit (NT), Hassas (VU), Tehlikede (EN), Kritik Tehlikede (CR), Yabanda Soyu Tükenmiş (EW), Soyu Tükenmiş (EX) olarak tanımlıyor.

Listenin Kritik Tehlikede CR seviyesinin başında Amur parsı, siyah gergedan ve Borneo orangutan bulunurken, listeyi şahin gagalı kaplumbağa ve saola takip ediyor.

Tehlikede EN seviyesinde Afrika yaban köpeği, Sibirya kaplanı, Asya fili yer alıyor.

Hassas VU seviyesinde Afrika fili, Kocagözlü orkinos ve Kara örümcek maymunu görülüyor.

Yakın Tehdit NT seviyesinde ise Beyaz ton balığı, Beyaz balina ile Jaguar var.

Aşırı Kaygı LC seviyesinde de Kutup tilkisi, Kutup kurdu ve Grönland balinası bulunuyor.

Bugüne dek 93 binin üzerinde bitki ve hayvan türü, kırmızı liste indeksi kapsamında etüt edilerek kategorilendirildi.

2020'ye dek bu listede 160 bin türün etüt edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA