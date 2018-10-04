Anne ve kızları aile bütçesine katkı sağlamak için her gün yaylaya çıkıyor

Bir anne ve 4 kızı...

Aile bütçesine katkı sağlamak için her gün yaylaya çıkarak hayvanlarını sağıyor.

Anne Fadime Demir, sabah namaz kıldıktan sonra ahırdaki büyükbaş hayvanlarını sağarak dağa gönderdiğini söyledi.

Daha sonra eve gelerek çocukları uyandırdığını ve kahvaltı hazırladığını anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Ev işlerini tamamladıktan ve kahvaltı yaptıktan sonra Deşta Ove Yaylası'na doğru yola çıkıyorum. 2 saatte varıyorum. 50 yıldır yayla yolunda gidip geliyorum, koyunları sağıyorum. Yolumuz uzun olduğu için çok yürüyoruz. 4 kızımla ilkbahardan başlayarak sonbahara kadar yaylaya gidip geliyoruz. Geç saatlerde dönüyoruz. Çok zahmetli bir iş. Köy işleri ağır ve çok zor."

"Her şeye rağmen bu yaşamı seviyorum"

Kızlardan Kader Demir ise, yaklaşık 100 koyunlarının olduğunu ve hayvanlarla ilgilenirken çok yorulduklarını vurguladı.

Özellikle yayladan eve dönüş yolculuğunda zorlandıklarından bahseden Demir, şunları söyledi:

"Annemle yaya olarak yaylaya gidip geliyoruz. Giderken değil ama dönüşte süt dolu bakraçları sırtımıza aldığımız için zor yürüyoruz. Köyde yaşam zor ama her şeye rağmen bu yaşamı seviyorum. Suyu güzel, havası temiz."

Kaynak: AA