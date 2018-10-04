Bedensel ve zihinsel engelli çocuklara polis atlarıyla terapi

Kayseri'ye bu yıl kurulan Atlı Polis Grup Amirliği bünyesindeki hipoterapi merkezinde, zihinsel ve bedensel engelli çocukların tedavisine bilimsel yolla destek sağlanması için çalışma başlatıldı.

Bunun için engelli çocukların aileleriyle yemek yiyebileceği, oyun oynayabileceği ve tedavileri için atlara binebileceği özel alanlar oluşturuldu.

Belirli periyotlarla hipoterapi merkezine getirilen çocukların, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki iş birliği protokolüyle tedavilerine katkı sağlanıyor.

Hipoterapi merkezinde engelli çocukların tedavilerinin yanı sıra aynı zamanda suç mağduru, suça sürüklenen, öksüz, yetim, şehit ve gazi çocuklarına yönelik olarak da çeşitli sosyal faaliyetler düzenleniyor.

Emniyet teşkilatı her alanda vatandaşın yanında

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Özcan Erdoğdu, emniyet teşkilatı olarak her alanda vatandaşın yanında olduklarını ve onlara hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı'nın (ÇOGEP) amacının çocuk ve gençlerin topluma adaptasyonunu kolaylaştırmak olduğunu anlatan Erdoğdu, şöyle konuştu:

"Atlı Polis Grup Amirliği bünyesinde bedensel ve zihinsel engelli çocuklarımız için bir hipoterapi merkezi oluşturduk. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarımızla iletişime geçilerek okullarımızın idarecileri ve uzman eğitmenler eşliğinde at çiftliğimizde çocuklarımızı ağırlıyoruz. ÇOGEP, emniyet teşkilatımız açısından suçla mücadeleye de pozitif yönde katkı sağlıyor. 2017'deki suç istatistiklerine baktığımızda son 4 yılın en düşüğü olduğunu görüyoruz."

250 çocuğu ağırladılar

Proje kasamında kısa sürede 250 çocuğu ağırladıklarından bahseden Erdoğdu, "Yaptığımız çalışmalara bilimsel birikim kazandırmak amacıyla farklı kurumlar ve üniversitelerle görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Hipoterapinin yeni yeni kullanılmaya başlanan bir tedavi metodu olduğunu vurgulayan Erdoğdu, şunları söyledi:

"Burada antrenörler eşliğinde çalışma yapmak istiyoruz.Onların yardımıyla bu hipoterapi metodunu daha yoğun şekilde kullanmak istiyoruz. Görüştüğümüz bedensel engelli veya Down sendromlu çocuklarımıza okul yöneticileri ön test yapacak ve ata binme etkinliğine katıldıktan sonra çocuklarda değişim olup olmadığını bize rapor halinde sunacaklar. Hipoterapi alanında çeşitli çalışmalar yapmış ve sonuçlar elde etmiş uzmanlarla gerekli görüşmeleri yaparak, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde bu projemizi faaliyet takvimine bağlamayı düşünüyoruz."

Kaynak: AA