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TRT Avaz geniş coğrafyada yaptığı yayınları ile Türk dünyasının ortak kanalı, ortak sesi olma yolunda hızla ilerliyor.

Bu hedefte somut adımlar atılması için de çalışmalar sürüyor. Türk Konseyine üye ülkeler medya alanındaki iş birliğini geliştirmek için Ankara'da bir araya geldi.

Türk dünyasının ortak kültür sanat ve haber kanalı

TRT Avaz ve Türk Konseyi iş birliği ile yapılan toplantıda, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu da yer aldı.

Erkan Durdu, ortak çalışmaların TRT Avaz üzerinde yoğunlaşacağını açıkladı.

"Aslında kurulduğu günden bugüne TRT Avaz kanalı, Türk dünyasının ortak kültür sanat ve haber kanalı olma iddiasını her geçen gün başarıyla yerine getiriyor. Bu, diğer Türk Cumhuriyetleri tarafından da benimsenmiş durumda. Şimdi bunun içini daha kolektif bir biçimde nasıl doldururuz onun arayışı yapılıyor."

Program değişimi mümkün olacak

Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan'dan gelen medya kuruluşlarının temsilcileri ile ortak bir program havuzu oluşturulmasına karar verildi.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Türk Konseyi üye devletleri arasında ortak havuz ile program değişiminin mümkün olacağını söyledi.

"Yine TRT Avaz'da belirli zaman aralıklarının üye devletlere tahsis edilmesi ve üye devletlerin burada istedikleri programları yayınlaması konusunda da mutabık kılındı."

Türk Konseyi Üye Ülkeleri Medya İstişare Toplantısı, 2 gün sürecek.

Kaynak: TRT Haber