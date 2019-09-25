Mardin'den 8 yaşındayken ailesiyle Bursa'nın Karacabey ilçesine göç eden 45 yaşındaki Abak, domates yetiştirilen tarlalarda yevmiye usulü çalıştı.

Daha sonra kiraladığı tarlalarda domates üreten Abak, 3 yıl önce 34 yıl aradan sonra eşi ve 4 çocuğu ile memleketi Mardin'e dönmeye karar verdi.

Merkez Artuklu ilçesinin Eroğlu köyünde 15 dönüm çorak arazi kiralayan Abak, 10 dönümüne yerli domates tohumu ekti.

Edindiği tecrübeyi uyguladığı memleketinde 250 ton ürün alan Abak, gelen siparişleri karşılamaya çalışıyor.

Abak'ın hedefi, farklı türde domates üreterek hemşehrilerine örnek olmak.

[Fotoğraf: AA]

"Çöl iken bu hale getirdik"

Murat Abak, yıllar önce göç ettikleri Bursa'nın Karacabey ilçesinde ekmeklerini domatesten kazandıklarını söyledi.

Gurbette öğrendiği bu üretimi Mardin'de sürdürmek istediğini anlatan Abak, Mardin-Diyarbakır kara yolun yakınında kiraladığı arazide gerçekleştirdiği üretimden güzel verim aldığını belirtti.

"Yol üzerinde üretim yaptım. Vatandaşlarımız görsün ki teşvik etmiş olayım diye. Atıl durumdaki araziyi zorlu süreçlerden sonra bir ayda bu hale getirdim. Bu araziyi bir ayda bu hale getirdim. Çöl iken bu hale getirdik. Çok yüksek verim de aldık." diyen Abak, rekoltenin beklediğinin üzerinde gerçekleştiğini vurguladı.

"Doğduğum köyün adı artık domatesle anılmaya başladı"

Çiftçi Abak, gece gündüz sıcaklığı takip ettiğini, bölgedeki nem, hava sıcaklığı ve toprak durumunun üretim için olumlu koşullar sağladığını anlattı.

Bölgedeki toprakların çok bereketli olduğuna işaret eden Abak, "İklim şartları ve toprağın bakir olmasından dolayı araziler çok avantajlı, işçilik konusu da avantajlı. Toprağımız iki adım önde diyebiliriz" dedi.

"Doğduğum köyün adı artık domatesle anılmaya başladı. 'Eroğlu domatesi' deniliyor. Mardin'in yanı sıra Diyarbakır ve Şanlıurfa ile ilçelerinden müşterilerimiz var" ifadelerini kullanan Abak ileride fide üretimine de başlamayı planladığını belirtti.

Abak'ın üretimdeki en büyük destekçisi eşi Sadiye Abak da yıllar sonra memleketlerinde çiftçilik yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Domates üretiminden güzel verim elde ettiklerini anlatan Abak, "Çalıştık, çabaladık, işçilerimizle bu işi bu duruma getirdik. Satıyoruz, köyde salça yapıyoruz. Eşime destek sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA