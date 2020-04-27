Haber Giriş: Kaynak: AA
Tunceli'de sansar yavrusu koruma altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'de bulunan sansar yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altında alındı.
Şehir merkezine bağlı Yolkonak köyünde oturan bir vatandaş arazide sansar yavrusu buldu.
Sansar yavrusunu köpeklerden zarar görmemesi için evine götüren vatandaş, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi.
Köye giden görevliler de yavru sansarı alıp kurullarına getirerek korumaya aldı.
Sütle beslenmeye başlayan minik sansar, büyüdükten sonra bulunduğu bölgedeki doğal ortamına bırakılacak.
Etiketler: yavru Tunceli sansar Doğa KorumaSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 17:46
Sıradaki Haber
Martı avlayan kişiye 16 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz