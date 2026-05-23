AA 23.05.2026 18:31

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla yollarda hareketlilik arttı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Sakarya, Düzce ve Kocaeli kesiminde, birçok sürücünün yola çıkması yoğunluğa neden oldu.

[Fotograf: AA]

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor.

Sürücülerin bayram tatili için yola çıkmasıyla, "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya kesimlerinde Ankara yönünde araç sayısı arttı.

Güzergahlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle trafiğin zaman zaman durma noktasına gelmesiyle uzun araç kuyruğu oluşuyor. Hasarlı trafik kazaları ve araç arızaları da ulaşımı yavaşlatıyor.

Otoyolun İstanbul istikametinde ise trafik normal akışında ilerliyor.

Jandarma, polis ve karayolları ekipleri, bölge genelinde görevlerini sürdürüyor.

Bolu

Otoyolun Bolu kesimi Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Çaydurt, Köroğlu Rampası, Yeniçağa, Gerede mevkilerinde yaşanan yoğunluğun Gerede geçişinden sonra azaldığı görülüyor.

D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da araçlar yoğunluğa neden oluyor.

Bölgede ulaşım hasarlı kazalar ve arıza yapan araçlar nedeniyle zaman zaman durma noktasına gelirken, araç kuyruğu oluşuyor.

Düzce

Otoyolun Düzce kesimi Ankara istikametinde Gümüşova rampaları, Gölyaka gişeleri ile Düzce gişeleri arasında kalan kısım ve Kaynaşlı yönüne trafik akışı yavaş ilerliyor.

Bolu Dağı 1. ve 2. viyadükler ile Sarıçökek mevkisinde de ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde de akıcı yoğunluk devam ediyor.

Sakarya

Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Sakarya kesimi Akyazı geçişinde yoğunluk yaşanırken, trafik ara ara durma noktasına geliyor. Uzun araç kuyruğu oluşan bölgede bazı kişilerin araçlarından indiği görüldü.

Kocaeli

Otoyolun Kocaeli geçişinde Ankara yönünde bayram tatili yoğunluğu sürüyor.

Gültepe tünelleri, Bekirdere rampası ve Hatipköy mevkilerinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

