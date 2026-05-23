AA 23.05.2026 16:48

İşte kurbanlık seçimi, kesimi ve saklaması için dikkat edilmesi gerekenler

Uzmanlar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık seçimi, kesimi, etin tüketimi ve muhafazası konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Koluman, kurban seçiminde hem dini hem de ilmi boyutların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'deki hayvanların kulaklarına takılan kimlik numaralarıyla tüm işlemlerinin kontrol edilebildiğini ifade eden Koluman, şöyle konuştu:

"Küçükbaş hayvanların 1 yaşını, büyükbaş hayvanların ise 2 yaşını geçmiş olması gerekir. Hayvanların dişlerinin süt dişinden kalıcı dişe dönmüş olması gerekmektedir. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekir. İslami açıdan hayvanın kurban edilebilmesi için eksik bir uzvunun bulunmaması da gerekir. Hayvanın topallamaması, tüylerinin düzgün olması, burnundan herhangi bir akıntı gelmemesi, öksürmemesi, gözüne bakıldığında sağlıklı olması, ağzının içinde ve tırnaklarının arasında yara bulunmaması durumunda bu hayvanın sağlıklı olduğu kabul edilir."

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş da kurbanlık etlerin doğru koşullarda saklanması gerektiğini dile getirdi.

"2 saat kendi sıcaklığında bekletilmeli"

Etlerin büyük parçalar halinde buzdolabına konulmasını ya da sıcakken poşetlere sarılıp dolaba kaldırılmasını önermediklerini belirten Serttaş, şu tavsiyelerde bulundu:

"Kurban eti kesildikten sonra 2 saat kendi sıcaklığında bekletilmelidir. Bekledikten sonra sinirleri gevşemeye başlar, ondan sonra parçalanırsa daha iyi olur. Buzdolabının normal bölümünde saklanan etler bir hafta içinde kullanılmalıdır, ondan sonra bakteri üretmeye başlar. Kurban eti eksi 18 derecede en fazla 6 ay bekletilmelidir. Bu süreçte periyodik olarak tüketilmelidir. Et 6 aydan sonra tadını kaybetmeye başlar ve uzun bekleme süresinin ardından aroması ve yoğunluğu değişir."

