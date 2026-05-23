Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.05.2026 16:46

Dorukhan Büyükışık dosyasında gözaltına alınan şüphelilerin tamamı tutuklandı

İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 18 şüpheli daha tutuklandı. Dosya kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezevine gönderildi.

Dorukhan Büyükışık dosyasında gözaltına alınan şüphelilerin tamamı tutuklandı

Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiye alanında Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibinin dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucu gözaltına alınan 23 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden inşaat şantiyesi çalışanlarının olduğu H.K., H.A., T.Ç., B.Ç. ve A.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınarak tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen ve aralarında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y, inşaat şirketinin ortakları M.M.T. ile oğlu M.T.T'nin de olduğu 18 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Ayrıca, şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

10 Ekim 2025'te, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.

Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele almış ve "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "yalan tanıklık" suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Mayıs'ta İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya, Samsun, Bursa, Tunceli, Manisa, Karabük'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y, inşaat şirketinin ortakları M.M.T. ve oğlu M.T.T. ile İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamada tutuksuz yargılanan 5 şantiye görevlisi de yer almıştı.

3 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Kaçan kurbanlıklar için “tüf tüf”lü tim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:56
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı
16:51
İşte kurbanlık seçimi, kesimi ve saklaması için dikkat edilmesi gerekenler
16:32
Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, yasa dışı şekilde Lübnan topraklarına girdi
16:21
Kaçan kurbanlıklar için “tüf tüf”lü tim
15:57
Bayram süresince yağışlı hava etkili olacak
15:50
Kurban Bayramı öncesi 4 milyonu aşkın hayvan denetlendi
Etnospor Kültür Festivali’ne 3. gününde de yoğun ilgi
Etnospor Kültür Festivali’ne 3. gününde de yoğun ilgi
FOTO FOKUS
Damperi açık kamyon üst geçide böyle çarptı
Damperi açık kamyon üst geçide böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ