AA 23.05.2026 15:48

Kurban Bayramı öncesi 4 milyonu aşkın hayvan denetlendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı öncesi Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları'nda sürdürdükleri incelemelerle, hayvan refahını koruduklarını, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağladıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığının NSosyal hesabından, Kurban Bayramı öncesi hayvan denetimlerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, ekiplerin hastalıkların yayılmasını önlemek ve hayvansal üretimi güvence altına almak için 7 gün 24 saat çalıştıkları aktarıldı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlere işaret edilen paylaşımda, "Veteriner hekimlerimiz ve denetim ekiplerimiz tarafından yol kontrol ve denetim istasyonlarımızda, nisan ayı itibarıyla 36 binden fazla araç titizlikle incelendi, 4 milyonu aşkın hayvanın sevkiyat uygunluğu ve sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Biyo-güvenlik standartlarımızı en üst seviyede tutmak, kaçak nakillerin önüne geçmek ve üreticimizin emeğini korumak adına kontrol ağımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz." bilgileri verildi.

"Kurban Bayramı öncesi görev başındayız"

Bakan Yumaklı da NSosyal hesabından, Kurban Bayramı öncesi görev başında olduklarını belirterek, "Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonlarımızda aralıksız sürdürdüğümüz denetimlerle, hayvan refahını ve sağlığını koruyor, vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlıyoruz. Sağlıklı hayvan, güvenilir gıda, huzurlu bayram." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
