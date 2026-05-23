Çok Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.05.2026 14:59

Hamas: İsrail’in gece boyunca Gazze’de evleri hedef alması ateşkes anlaşmasına açık bir darbedir

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını artırarak gece saatlerinde evleri bombalaması ve sivilleri yerinden etmesinin, arabulucuların gözetiminde yapılan ateşkes anlaşmalarına "açık bir darbe" olduğunu belirtti.

Hamas: İsrail’in gece boyunca Gazze’de evleri hedef alması ateşkes anlaşmasına açık bir darbedir

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına rağmen sivil yerleşim alanlarını hedef almayı sürdürdüğünü, bunun sahada yeni fiili durum oluşturma ve halk üzerinde baskıyı artırma girişimi olduğunu ifade etti.

"İsrail’in gece boyunca Gazze’de evleri hedef almasının ateşkes anlaşmasına açık bir darbe" olduğu aktarılan açıklamada, "İşgal güçlerinin bombardıman, yıkım ve sivil yerleşimlere yönelik ilerleyişini sürdürmesi, halkımıza yönelik baskıyı artırma ve yeni bir fiili durum dayatma girişimidir." ifadeleri kullanıldı.

Kasım, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail’in geri çekilmesi ve sahada yeni emrivakiler yaratmaktan kaçınması gerektiğini ancak buna uyulmadığını belirterek, sivil bölgelerin hedef alınmasının sistematik bir saldırı politikası olduğunu vurguladı.

Açıklamada, dün gece gerçekleşen saldırılarda sivillerin yaşadığı binaların vurulduğu, yüzlerce ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve bölgede büyük panik yaşandığı kaydedildi.

Kasım, yaşananların "geçici ihlaller değil, bilinçli ve sistematik bir saldırı” olduğunu ifade ederek kuşatma, aç bırakma ve öldürme politikalarının devam ettiğini söyledi.

Hamas, arabuluculara çağrıda bulunarak İsrail’in anlaşmaya uymasının sağlanması için acil müdahale talep etti.

İsrail, 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılar sonucu 890 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 677 kişi yaralandı.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İran: Trump'ın savaşı yeniden başlatması halinde bu, ABD için ezici olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:18
Uzun süredir kapalı olan Van-Bahçesaray yolu kardan temizlendi
14:55
İran: Trump'ın savaşı yeniden başlatması halinde bu, ABD için ezici olacak
15:10
Bakan Bolat, torunlarıyla 8. Etnospor Kültür Festivali'ne katıldı
14:26
Bakan Çiftçi: Umut Altaş'ın ülkemize iade süreci derhal başlatılmıştır
14:56
Kılıçdaroğlu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız
14:31
AŞTİ'de bayram yoğunluğu
Etnospor Kültür Festivali’ne 3. gününde de yoğun ilgi
Etnospor Kültür Festivali’ne 3. gününde de yoğun ilgi
FOTO FOKUS
Damperi açık kamyon üst geçide böyle çarptı
Damperi açık kamyon üst geçide böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ