Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.05.2026 15:24

Türk mutfağı Katar'da büyük ilgi gördü

Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği tarafından, “Türk Mutfağı Haftası” kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türk mutfağının zengin lezzetleri ve köklü gastronomi kültürü katılımcıların ilgisine sunuldu.

Türk mutfağı Katar'da büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde her yıl 21-27 Mayıs'ta Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türk mutfağının geleneksel lezzetleri Katar'ın başkenti Doha'da davetlilerle buluşturuldu.

Elçilik yerleşkesinde düzenlenen programa Katarlı yetkililer, Türk ve Katarlı aşçılar, gastronomi yazarları, gazeteciler, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, programda yaptığı konuşmada, bu yıl Türk Mutfağı Haftası’nın “Bir Sofrada Miras” temasıyla düzenlendiğini belirterek, Türk mutfağının yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin etkileşimiyle şekillenen ortak bir kültürel miras olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Göksu, Türk mutfak kültürünü, misafirperverliğini ve mirasını Katar'da iyi bir şekilde tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Davetlilere mantı ve sarma atölyelerinde geleneksel tarifler deneyimleme imkanı sunulurken, Türk mutfağının farklı lezzetleri ikram edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Doha’da, hafta boyunca çeşitli Türk restoranlarında özel olarak hazırlanan Türk lezzetlerinin sunulacağı gastronomi ve tanıtım etkinliklerinin devam edeceği aktarıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Katar Türk Mutfağı Türk Mutfağı Haftası Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan
Sıradaki Haber
Hamas: İsrail’in gece boyunca Gazze’de evleri hedef alması ateşkes anlaşmasına açık bir darbedir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:56
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı
16:51
İşte kurbanlık seçimi, kesimi ve saklaması için dikkat edilmesi gerekenler
16:47
Dorukhan Büyükışık dosyasında gözaltına alınan şüphelilerin tamamı tutuklandı
16:32
Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, yasa dışı şekilde Lübnan topraklarına girdi
16:21
Kaçan kurbanlıklar için “tüf tüf”lü tim
15:57
Bayram süresince yağışlı hava etkili olacak
Etnospor Kültür Festivali’ne 3. gününde de yoğun ilgi
Etnospor Kültür Festivali’ne 3. gününde de yoğun ilgi
FOTO FOKUS
Damperi açık kamyon üst geçide böyle çarptı
Damperi açık kamyon üst geçide böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ