Dünya
AA 23.05.2026 16:30

Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, yasa dışı şekilde Lübnan topraklarına girdi

Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Yahudi yerleşimleri kurulmasını istedikleri İsrail işgali altındaki Lübnan topraklarına yasa dışı yollarla girdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarına giren 5 İsraillinin yakalanarak İsrail polisine teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail askerlerini ve "sivilleri" tehlikeye atan olayın suç teşkil ettiği belirtilerek, kınandığı ifade edildi.

Filistin topraklarını gasbeden bazı aşırılık yanlısı İsrailli gruplar, yeni Yahudi yerleşimleri kurulmasını istedikleri Suriye ve Lübnan topraklarına sık sık kaçak yollarla giriyor.

Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, hafta başında da yeni Yahudi yerleşimi kurulmasını talep ettikleri Suriye topraklarına yasa dışı şekilde geçmişti.

