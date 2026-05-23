AA 23.05.2026 17:21

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Hatay'daki sele ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'da meydana gelen heyelan, sel ve göçük nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını, Samandağ ilçesinde kaybolduğu değerlendirilen bir vatandaşın arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'da 20-22 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen kuvvetli yağışlar sonucunda Antakya, Defne, Samandağ, Dörtyol ve Reyhanlı ilçelerinde yoğun sel ve su baskınları yaşandığını belirtti.

Hatay genelinde toplam 1894 ihbar alındığını, bunların 1888'inin su baskını olduğunun tespit edildiğini vurgulayan Çiftçi, olaylara 2 bin 261 personel ile 867 araç ve iş makinesiyle müdahale edildiğini ifade etti.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Ankara, Malatya, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Niğde, Konya ve Mersin'den su üstü ve su altı arama-kurtarma personeli, bot ile dron desteğinin Hatay'a sevk edildiğinin altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Meydana gelen heyelan, sel ve göçük olaylarında maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 17 vatandaşımız yaralanmıştır. Samandağ ilçemizde kaybolduğu değerlendirilen 1 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürmektedir. Yağışlar nedeniyle il genelinde 495 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edilmiş, 32 vatandaşımız geçici olarak barındırılmaktadır. Aşırı yağışlardan kaynaklanan enerji kesintilerinin tamamı giderilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce yapılan hasar tespit çalışmalarında 39 hanenin hasarsız, 10 hanenin az hasarlı, 2 hanenin yıkık ve 5 hanenin değerlendirme dışı olduğu belirlenmiştir."

"Can ve mal güvenliği için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz"

Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Hatay'da yarın saat 06.00'da başlayıp aynı gün 21.00'de bitecek olan gök gürültülü sağanak uyarısı doğrultusunda ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.

Devletin tüm kurumlarıyla sahada bulunduğunu aktaran Çiftçi, "Gelişmeleri anbean takip ediyor, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hatay'da meydana gelen sel, heyelan ve göçük olaylarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığı Hatay
