Yardım dağıtımıyla ilgili açıklama yapan Türk Kızılay Küçükçekmece Şube Başkanı Rafet Orhan, "Ramazan paylaşmaktır" diyerek çıktıkları yolda, Küçükçekmece ilçesinin tüm mahallelerine ramazan ayının ilk üç gününde ulaştıklarını belirtti.

Bu kapsamda toplam 21 mahallede 15 bin pide ve 21 bin adet su dağıtıldı.

Orhan, çalışmada görev alan herkese minnettar olduklarını ve Türk Kızılay olarak vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

