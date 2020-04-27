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Türk Kızılay: Ramazan paylaşmaktır
[Fotoğraf: AA]
Türk Kızılay Küçükçekmece Şubesi, ramazan ayının ilk üç gününde ilçede bulunan toplam 21 mahallede 15 bin pide ve 21 bin adet su dağıttı.
Yardım dağıtımıyla ilgili açıklama yapan Türk Kızılay Küçükçekmece Şube Başkanı Rafet Orhan, "Ramazan paylaşmaktır" diyerek çıktıkları yolda, Küçükçekmece ilçesinin tüm mahallelerine ramazan ayının ilk üç gününde ulaştıklarını belirtti.
Bu kapsamda toplam 21 mahallede 15 bin pide ve 21 bin adet su dağıtıldı.
Orhan, çalışmada görev alan herkese minnettar olduklarını ve Türk Kızılay olarak vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.
Etiketler: yardım Türk Kızılay ramazan KüçükçekmeceSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 15:56
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