İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve sokağa çıkma yasağı bulunan 8 yaşındaki Dua Tiken’e ailesi doğum günü sürprizi yapmak istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını arayan aile, kızlarının doğum günü için yardım istedi. İzmir İtfaiyesi de aileye geleceklerini söyledi. İtfaiye ekipleri, minik Dua’nın evinin bulunduğu sokağa sirenle girdi.

[Fotoğraf: İHA]

Mahalle sakinleri de alkışladı

Minik Dua’nın 4. kattaki evine merdiven uzatan ekipler, ellerindeki pastayla balkona yaklaştı. Balkona çıkan Dua, karşısında itfaiyeyi görünce şaşırdı. Daha sonra pastayı gören küçük kız mutlu oldu.

Yangın olduğunu düşünerek balkonlara çıkan mahalle sakinleri de Dua'yı alkışladı. Pastayı teslim eden ekipler yangın merdiveniyle aşağı indi.