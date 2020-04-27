Koronavirüse karşı sosyal izolasyon günlerinde can sıkıntısını atmak için sayısız dijital seçenek bulunuyor: Müzeler, kütüphaneler, sergi salonları, tarihi mekanlar… Gezmek, görmek, araştırmak ve yeni kültürler hakkında bilgi sahibi olmak için bir internet bağlantısına sahip olmak yeterli.

Koronavirüsle mücadele günlerinin dijital seçenekleri arasında hayvanat bahçeleri ve akvaryumlar da var. Sanal gezilere olanak sağlayan bu mekanlar özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Virüs salgınının merkez üssü haline gelen Amerika’daki Monterey Bay Akvaryumu, Cincinnati Hayvanat Bahçesi, Houston Hayvanat Bahçesi, Oregon Hayvanat Bahçesi ve Sheed Akvaryumu dijital olarak gezilebilen adresler arasında. Filler, zürafalar, gergedanlar, köpekbalıkları, denizaslanları ve daha nice canlı türünü görmek için bir tık yetiyor.

Cincinnati Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı

Amerika’nın en eski hayvanat bahçelerinden biridir. Ohio eyaletinde bulunan hayvanat bahçesi 1864’te kuruldu. 500’den fazla hayvana ve 3 bin bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın değişik yerlerindeki benzer başka mekanlar gibi koronavirüs yüzünden kapatılan hayvanat bahçesi, kapılarını dijital ortamda açık tutuyor. Hayvanları gözlemlemek için facebook.com/cincinnatizoo/ veya

www.youtube.com/user/CincinnatiZooTube/videos adreslerinden biri tercih edilebilir.

Oregon Hayvanat Bahçesi

Oregon Hayvanat Bahçesi 1882’den beri ziyaretçilerini ağırlıyor. Amerika’nın Portland şehrindeki hayvanat bahçesi, yaklaşık 2 bin canlı türünü barındırıyor. Filleriyle ünlü olan hayvanat bahçesi, nesli tükenmekte olan türlere de ev sahipliği yapıyor. Oregon Hayvanat Bahçesi’ni gezmek için

www.facebook.com/oregonzoo/ adresini tıklamak yeterli.

Houston Hayvanat Bahçesi

1922 yılında kurulan Houston Hayvanat Bahçesi, aynı zamanda Amerika’nın en fazla ziyaret edilen hayvanat bahçelerinden arasında. Her yıl 2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Hayvanat bahçesinde 900 kadar türde yaklaşık 6 bin canlı bulunuyor. Bu canlılar www.houstonzoo.org/explore/webcams/ adresi üzerinden görülebilir.

Monterey Bay Akvaryumu

1984’de Kaliforniya’da açıldı. Pasifik Okyanusu kenarında bulunan akvaryum, her yıl 2 milyon kişiyi ağırlıyor. Köpek balığı, su samuru ve penguenlerin de aralarında bulunduğu 623 deniz canlısı ve 35 bin bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

Koronavirüs nedeniyle kapılarını geçici olarak kapatan akvaryum, https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams/kelp-forest-cam/ adresi üzerinden ziyaretçi ağırlamayı sürdürüyor.

Shedd Akvaryumu

25 bini aşkın deniz canlısına ev sahipliği yapan akvaryum 1930’da kuruldu. Chicago’daki akvaryumun yıllık ziyaretçi sayısı 2 milyonu geçiyor.

Shedd Akvaryumu, aralarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türlerin de yer aldığı yüzlerce canlıya ev sahipliği yapıyor. Akvaryuma online ziyaretler www.facebook.com/pg/sheddaquarium/videos adresi üzerinden yapılıyor.