İletişim Başkanı Duran'dan TRT'ye tebrik mesajı

TRT'nin uluslararası televizyon kanalı TRT World, New York Festivals’te 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz; Telly Awards’ta 2 altın, 7 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 17 ödüle layık görüldü. İletişim Başkanı Burhanettin Duran NSosyal hesabından, bu başarı dolayısıyla TRT Ailesi'ni tebrik etti.

Duran paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ve güçlü iletişim anlayışıyla Türkiye'nin, bugün yalnızca diplomasi ve savunma alanında değil, medya ve uluslararası iletişim sahasında da etkisini daha güçlü hissettiren bir konuma ulaştığını ifade etti.

Duran, hakikatin çoğu zaman manipülasyonlarla gölgelenmeye çalışıldığı, dezenformasyonun küresel ölçekte ciddi bir sorun haline geldiği bir dönemde TRT'nin ilkeli yayıncılığı, nitelikli içerikleri ve güven veren habercilik anlayışıyla uluslararası alanda önemli başarılara imza atmayı sürdürdüğünü belirtti.

TRT World'ün New York Festivals ve Telly Awards’ta toplam 17 ödüle layık görülmesinin, Türkiye'nin medya alanındaki yükselen gücünü ve küresel iletişim kapasitesini göstermesi bakımından son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Bu başarı aynı zamanda Türkiye'nin hakikati merkeze alan yayıncılık anlayışının uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu da açıkça ortaya koymaktadır. Ülkemizin sesini, tezlerini ve vicdani duruşunu dünyaya güçlü şekilde taşıyan TRT Ailesi'ni gönülden tebrik ediyor; emeği geçen herkese teşekkür ediyor; başarılarının devamını diliyorum."