23 Yaş Altı İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Zlatibor'da gerçekleştirilen organizasyonda milliler, namağlup turnuva tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Finalde Japonya ile karşılaşan milli takım, Muhammet Mustafa Yıldız'ın 23 ve 34. dakikalarda attığı gollerle rakibini 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyon olan milli takımla görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Bak, finalde Japonya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan ay-yıldızlı ekibi tebrik etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, milli sporcular ve antrenörlerle görüşen Bakan Bak, elde edilen başarıdan dolayı takımı kutladı.

Federasyon başkanı ve milli takım da desteklerinden dolayı Osman Aşkın​​​​​​​ Bak'a teşekkür etti.