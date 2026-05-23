Hafif Sağanak Yağışlı 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.05.2026 20:17

Hatay'da selde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde selde kaybolan 20 yaşındaki Musa Paşa'nın cansız bedeni bulundu.

Hatay'da selde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
[Fotograf: DHA]

Kentte 3 gün önce etkili olan sağanak nedeniyle Samandağ ilçesinde meydana gelen selde kaybolan Paşa için AFAD Başkanlığı koordinasyonunda sahil güvenlik, itfaiye ve jandarma ekipleriyle sivil toplum kuruluşlarından gönüllüler, Karaçay mevkisinden başlayarak Asi Nehri'nin denize döküldüğü bölgeye kadar yaklaşık 20 kilometrelik hatta dron ve iz takip köpeklerinin desteğiyle arama çalışması yaptı.

Paşa'nın cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yakınının tarlasında çalışan Serkan Kocaoğlu tarafından bulundu.

İncelemenin ardından Paşa'nın cenazesi morga kaldırıldı.

Kocaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuzenine ait tarlada zeytin budama ve temizlik yaptığı sırada çalıların arasında ceset gördüğünü söyledi.

Kocaoğlu, durumu bölgede bulunan arama ekiplerine bildirdiğini ve ekiplerin gelerek tespit yaptıklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Hatay'daki sele ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Hatay'daki sele ilişkin açıklama

Kentte 3 gün önce etkili olan sağanakta Samandağ ilçesinde 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve arkadaşı Musa Paşa sele kapılarak kaybolmuş, ekiplerin çalışması sonucu dün iki gencin içinde olduğu değerlendirilen otomobil kaza yapmış halde bulunmuştu.

Bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Mağaracık Mahallesi'nde Asi Nehri'nin denizle buluştuğu noktada Hoşgel'in cansız bedenine ulaşmıştı.

ETİKETLER
Hatay Sel
Sıradaki Haber
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:48
Kartal'da tehlikeli anlar: Motosikletli İETT otobüsüyle çarpışmaktan kıl payı kurtuldu
21:10
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı
21:24
23 Yaş Altı İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu
21:58
8. Etnospor Kültür Festivali'ne üçüncü gününde yoğun ilgi
18:48
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu sürüyor
19:46
Kalitesiyle öne çıkan Türk pamuğu küresel pazarda talep görüyor
Etnospor Kültür Festivali’ne 3. gününde de yoğun ilgi
Etnospor Kültür Festivali’ne 3. gününde de yoğun ilgi
FOTO FOKUS
Damperi açık kamyon üst geçide böyle çarptı
Damperi açık kamyon üst geçide böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ