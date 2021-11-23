Üretim yeri ağırlıklı olarak Orta Asya olan safran, yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Baharat özelliği dışında gıda, boya ve ilaç sanayisinde de kullanılan safran, kendi ağırlığının 100 bin katı kadar suyu sarı renge boyayabiliyor.

1 kilosu için 150 bin çiçek toplanıyor

Üretimi ve toplanması zahmetli olan safrandan, 1 kilo elde etmek için yaklaşık 150 bin çiçek, toplanması gerekiyor. Kilogram fiyatı 50 bin lirayı aşan safranın taklitleri internette satılıyor.

Satışı ağırlıklı olarak gramla yapılan safran internetten 10 liraya da satılıyor 200 liraya da.

Safranı at kılıyla taklit ediyorlar

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, mısır koçanı ipliklerinin, at kılının ve Hindistan cevizinin ipliksi tabakasının boyanarak 'safran' diye satıldığını söyleyip, tüketicileri uyardı.

“Toplanması tamamen el işçiliğiyle gerçekleştiriliyor”

Safranın özellikle boya, gıda ve ilaç sanayisinde kullanıldığını söyleyen Manavoğlu, “Safranın bu kadar önemli olmasının sebebi hem vermiş olduğu renk, aroma hem de hasadının zor, elde edilen ürünün az olmasıdır. Safran bir çiçekten sadece 3 adet kıldan oluşan bir baharat. Toplaması ise tamamen el işçiliği ile gerçekleştiriliyor” dedi.

Safran alırken dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Manavoğlu, internette birçok farklı safran fiyatı olduğunu ancak safranın güncel kilogram fiyatının yaklaşık 50 bin lira olduğunu akardı.

“Orijinal safranın elinize renk vermemesi gerekiyor”

Orijinal safranın suya atıldığında renk verdiğini söyleyen Manavoğlu, önemli noktalarla ilgili şöyle konuştu:

“Ülkemizde çok fazla noktada kullanımı yok safranın ama alırken dikkat etmemiz gereken birçok şey var. İlk bakışta anlamak biraz zor olabilir. Orijinal safranın rengi biraz daha koyu kırmızı ve elinize aldığınızda herhangi bir renk vermemesi gerekiyor”