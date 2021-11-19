Bu yıl Anadolu halk kültürünün ölümsüz ismi Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı.

Türkiye'de 2021 yılı "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edildi, UNESCO da anma takvimine ekledi.

Yunus Emre İzmir'de de, tüm sahne sanatlarının birleşimi olan bir eserin dünya prömiyeri ile anılacak.

Arı Türkçesiyle ölümsüz eserler bıraktı. İnsan, doğa ve hak aşığı olarak yaşadı.

Ünlü Türk düşünürü Yunus Emre, vefatının 700'üncü yılında "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" adlı eserin dünya prömiyeri ile İzmir'de anılacak.

Mevlana, Tapduk Emre ve Hacı Bektaş da aynı sahnede

Gösteride bale sanatçıları, orkestra, koro ve şan solistleri aynı sahnede buluşacak.

Balet Boğaçhan Bozcaada, "Yunus Emre'nin sanatından ziyade Moğol istilasından sonra halkı için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Halkına ne kadar önem verdiği, nasıl düzgün bir karakterde olduğunu, onlar için neler yapabileceğini anlatıyor" dedi.

Eserin koreografisi Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Armağan Davran ve Volkan Ersoy tarafından yapıldı.

Rejisör ve koreograf Volkan Ersoy ise, "Bizim sahneye taşımak istediğimiz Yunus, çok evrensel mesajı olan, Hacı Bektaş-ı Veli, Tapduk Emre ve Mevlana'nın da sahnede yer alacağı hem de farklı sahne disiplinleri ile sahnede yer alacağı bir eserin üzerinde yoğunlaşmaya başladık" dedi.

150 kişilik kadroyla hazırlanan eserin prömiyeri, 20 Kasım Cumartesi Bornova Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacak.