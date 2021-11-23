Van'da 10 yıl önce meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kaldıktan 15 saat sonra kurtarılan ve iki bacağını kaybeden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Halil Öztemel, protez bacakla öğretmenliğe devam ediyor.

Emekliliği reddetti

Malulen emekli olmayı reddedip memleketi Konya’da kendisinin de öğrenim gördüğü Şakir Ersoy Ortaokulu'nda görevine devam eden Öztemel, “Okulda öğrencilerle bir arada olmak, bu havayı teneffüs etmek, öğrencilere bir şeyler anlatabilmek, öğrettiğimin dönüşünü alabilmek, öğrencinin gözündeki ışığı görebilmek, bir şeyler öğrenme açlığını fark etmek, öğretebildiğimi görmek beni mutlu ediyor” dedi.

15 saat kurtarılmayı bekledim

Hiç aklında yokken deprem gerçeğiyle karşılaştığını söyleyen Halil Öztemel, şunları söyledi:

"Hiç aklımızda yokken depremle karşılaştık. Ne olduğunu anlayamadan binanın altında kaldık. 15 saat kurtarılmayı bekledik. Ankara itfaiyesi bizi kurtardı. Depremde arkadaşlarımı kaybettim. Enkazdan çıktıktan sonra Ankara’daki hastaneye uçakla götürüldüm. Bacaklarım hareketsizlikten dolayı kangrene dönüşmüş. Ameliyatla almak zorunda kaldılar."

''Okulum ve öğrencilerim beni hayata bağladı''

Yaşadığı zorlukların üstesinden okulu ve öğrencileriyle birlikte geldiğini söyleyen Öztemel, o günleri şöyle anlattı:

"Kolay değil, insan bir tırnağını kaybetse hüzünlenir. Benim iki bacağım yok. Demek ki Rabbim herkese kaldırabileceği bir yük yüklüyor. Ama mesleğim, okulum ve öğrencilerim beni tekrar hayata bağladı diyebilirim. Ailemin de çok büyük desteği oldu. Orada ben birçok arkadaşımı kaybettim. Oradan sağ çıkamayan arkadaşlarımdan biri de ben olabilirdim diye düşünerek, hayata daha da pozitif yaklaştım. Yaşadığım zorluklar bana zaman zaman sıkıntı verse de arkadaşlarım ve etrafımdaki insanlar, hiçbir zaman bir şeylerin eksikliğini hissettirmediler. Her şeyin içine dahil ettiler."