Kars'ın Arpaçay ilçesinde deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte olan Kuyucuk Gölü, 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip. Kasım ayında yağan yağmurlarla su seviyesi artan göle kuş türleri gelmeye başladı.

12 yeni tür keşfedildi

Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Kuyucuk Gölü’nde 12 türden 1200 kuş tespit ettiklerini söyledi.

Çoban, Doğu Anadolu kuş rotası üzerinden Afrika’ya giden kuşların dinlenmek ve beslenmek için Kuyucuk Gölü’ne uğradığını anlattı:

"Bugüne kadar can suyuyla verdiği su ve yağmurların etkisiyle göl bir miktar su suttu ve bu suyu da hemen kuşlar kullanmaya başladı. Kuyucuk Gölü bu yıl kar yağışıyla beraber daha fazla suyu içerisinde barındıracak ve önümüzdeki sene daha yüksek seviyede su seviyesine ulaşacak."

Koruma altına alınan göller arasında

Afrika- Avrasya göç yolu üzerinde bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü, bir miktar suya kavuştuktan sonra yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 1’inci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar Alanı olan, Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Kuyucuk Gölü, Türkiye’de göç eden birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göller arasında.