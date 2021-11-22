Engin, Emine ve Seyda Emirhan Doğunç kardeşler, ulusal ve uluslararası organizasyonlar için ringde ter döküyor. Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlanan kardeşler, madalya kazanıp Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Üç kardeşin kick boks sevdası

Adıyaman'da yaşayan ve 2009'da kick boksa başlayan 24 yaşındaki Engin Doğunç, Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 2014'te dünya üçüncülüğü elde etti.

Ağabeyinin başarısından etkilenerek spora başlayan 22 yaşındaki Emine ve 20 yaşındaki Seyda Emirhan Doğunç da kısa sürede başarılar elde etti.

Emine, Ordu'da 2014'te 70 kilogramda Genç Kadın Light Contact kategorisinde Türkiye üçüncüsü olurken, en küçük kardeş Seyda Emirhan ise bu yıl Kuzey Makedonya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

"Ülkemizi temsil ederek bayrağımızı göklere çektirdi"

Adıyaman Kick Boks İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Haluk Erdoğan, şöyle konuştu:

"Mesleğe ilk başladığımda Engin yanıma geldi ve 'Ben kick boks öğrenmek istiyorum' dedi. Başladıktan belli bir süre sonra birkaç defa Türkiye ikincisi oldu ama bir türlü finalde Türkiye şampiyonu olamamıştı. Sonunda Türkiye şampiyonu oldu ve daha sonra kendisi milli takıma seçildi. 2014 yılında Slovakya'da yapılan dünya şampiyonasında dünya üçüncülüğü elde etti. Adıyaman'ımızı ve ülkemizi temsil ederek bayrağımızı göklere çektirdi."

Doğunç kardeşlerin hedefi yeni şampiyonluk

Emine Doğunç, ağabeyini örnek alarak kick boksa başladığını ve Türkiye şampiyonluğuna ulaştığını söyleyerek "Küçük kardeşimiz Seyda Emirhan da bizleri örnek aldı, Balkanlarda düzenlenen şampiyonada ikinci oldu" dedi.

Bunun yanı sıra Emine, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonası için hazırlıklara başladığını dile getirdi.

Seyda Emirhan Doğunç ise yıllardır 3 kardeş kick boksla ilgilendiklerini söyledi.

Ağabeyi ve ablasını örnek aldığını belirten Doğunç, "Ağabeyimin Türkiye şampiyonluğu var. Ablam da Türkiye şampiyonu oldu. Ben de Balkan ikincisi oldum. Hedefim dünya şampiyonluğu. Antrenmanlarıma hız kesmeden devam ediyorum" diye konuştu.