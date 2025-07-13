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Yaşam
AA 13.07.2025 11:24

TSK'nın binek ve tören atları Gemlik'te özenle yetiştiriliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) binek ve tören atları, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezinde özenle yetiştiriliyor.

TSK'nın binek ve tören atları Gemlik'te özenle yetiştiriliyor
[Fotograf: AA]

Merkez bünyesindeki At Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında, TSK'nin at ihtiyacını karşılamak maksadıyla yüksek nitelikli at terbiyesi, engel atlama, üç günlük yarışma ve atlı dayanıklılık müsabakalarına katılabilecek binek atlarıyla temsil görevlerini icra edebilecek tören atlarına eğitim veriliyor.

Komutanlıktaki taylara doğumlarından 2 yaşına kadar itaat eğitimi, yaklaşmaya, dokunmaya alıştırma, el ve havlu ile tımara alıştırma, ayak kaldırmaya alıştırma, tasmaya ve tasmalı olarak annesiyle sevke alıştırma eğitimleri veriliyor.

TSK'nın binek ve tören atları Gemlik'te özenle yetiştiriliyor

2-3 yaşına gelen taylar ise tımar, nalbant faaliyetleri, yakın çevrede dolaştırma, at örtüsüne alıştırma, çılbır (bir atın 7-8 metre uzunluğundaki bir kayışla eğitici tarafından yönlendirilerek eğitilme süreci), kulvar, jimnastik ve binici personel ile engel atlama eğitimlerinden geçiyor.

Eğitimlerin son bölümünde 3-4 yaşlarındaki atlara yüksek binicilik ve top çekme, daire teması, yılan inişler, çarklar, dört nalda ayak değiştirme öğretiliyor.

TSK'nın binek ve tören atları Gemlik'te özenle yetiştiriliyor

45 günde bir tırnak bakımı

Kapalı manejde çılbır, kulvar ve jimnastik eğitimlerine tabii tutulan atlara, açık ve kapalı alanda ulusal ve uluslararası başarılara sahip öğreticiler tarafından engel atlama eğitimi veriliyor.

Günde iki kez 45'er dakika tımar edilen atların tırnak bakımları ise 45 günlük periyotlarla titizlikle yapılıyor.

Atın doğumu, yetiştirilmesi ve temel eğitimlerinin verilmesi seviyesine kadar, atçılık kültürünün tüm safhalarının uygulandığı At Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı, Türkiye'nin sistemli şekilde sporcu atı yetiştiren ve eğiten tek kurumu konumunda bulunuyor.

TSK'nın binek ve tören atları Gemlik'te özenle yetiştiriliyor

Merkezde 4 yaşına kadar temel eğitimleri tamamlanan atlar, Kara Kuvvetleri Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığına gönderilerek, spor atı, tören atı, top çeker at ve kurs atı olarak kullanılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki atlı tören kıtasının da aralarında olduğu ilgili birliklere nakledilen atlar, konuk devlet başkanlarının karşılanmasında, resmi törenlerde görevli Kara Kuvvetleri Süvari Birliğince kullanılıyor.

At Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında halihazırda eğitimleri devam eden atlardan 21'i, eğitim sürecinin ardından Süvari Birliğine gönderilerek burada hizmet verecek.

TSK'nın binek ve tören atları Gemlik'te özenle yetiştiriliyor

Yüksek nitelikli milli at: "Gemlik atı"

Binicilik faaliyetlerinde yurt dışına bağımlılığı azaltmak ve Türkiye'de yüksek nitelikli milli bir at ırkı oluşturmak amacıyla 1999 yılında başlayan çalışmalar sonucu merkez bünyesinde "Gemlik atı" yetiştiriliyor.

Türkiye Patent Enstitüsü (TPE) tarafından "coğrafi işaret belgesi" 13 Ocak 2002'den geçerli olmak üzere tescil edilen Gemlik ırkı ata ilişkin, Veteriner Fakülteleri zooteknik anabilim dalı başkanlıklarıyla koordineli olarak çalışılarak sürecin devamlılığı sağlanıyor.

Ayrıca merkezde, Gemlik ırkı atlarının dışında "Friesian" ırkı atlar da yetiştirilip Ankara'da bulunan Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığına (ASEM) gönderiliyor.

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