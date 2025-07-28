Devlet desteğiyle büyüyen 64 bin çocuk iş sahibi oldu

Türkiye genelinde 23 milyon çocuk bulunuyor. Bu çocukların büyük çoğunluğu anne ve babası ile yaşıyor ve ebeveyn sorumluluğunda bulunuyor. Ancak aynı durumda olmayan çocuklar da var ve diğer tüm çocuklar gibi bu çocuklar da Anayasa ile koruma altında.

168 bin 959 çocuğa aile yanında destek

Eğer 18 yaşın altındaki bir Türk vatandaşı koruma ihtiyacı durumundaysa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınıyor. Öksüz ve yetim çocuklardan, istismar edilmiş ya da suça bulaştırılmaya çalışılanlara kadar tüm çocuklar bu kapsamda değerlendiriliyor.

Koruma hizmetlerinde öncelik “aile yanında koruma” yani çocuğun korunmaya ihtiyacı var ancak ailesinin bunu yapabilecek imkanı yoksa, öncelikle ailesinden ayırmadan maddi, psikolojik ve hukuki destek veriliyor. Türkiye genelinde aile yanında desteklenen çocuk sayısı 168 bin 959’a ulaştı.

15 bin 312 çocuk evlerinde yaşıyor

Ancak çocuğun ailesi yoksa, öksüz, yetim ya da başka bir nedenle ebeveynlerine sahip değilse ya da ayrı kalması gerekiyorsa, bu kez çocuk evleri ve çocuk evleri siteleri devreye giriyor.

Devlete ait kuruluşlarda barınan toplam 15 bin 312 çocuktan, 5 bin 810’u çocuk evlerinde, 8 bin 16’sı çocuk evleri sitesinde ve kalanlar da diğer kurumlarda bulunuyor.

64 binden fazla işe yerleştirme

Devlet, çocukları yalnızca 18 yaşına kadar barındırma, eğitim sağlamakla yetinmiyor. Aynı şekilde yüksek öğrenime devam eden ya da etmeyen, devletin koruması ve bakımı altında büyümüş çocuklar bir işe de yerleştiriliyor.

Yılda iki kez yapılan atamalarla bugüne kadar devletin koruması ve bakımı altında büyümüş ve kamuda bir işe yerleştirilen, ataması yapılan çocuk sayısı 64 bin 238’e ulaştı. Özel sektöre verilen istihdam teşvikiyle işe yerleşenlerin sayısı ise 13 bin 906 oldu. Aynı şeklide 8 binden fazla çocuğun da kariyer planlamasına İŞKUR ile yapılan işbirliği ile rehberlik hizmeti sağlandı.

Milli sporcular yetişiyor

Türkiye genelinde toplam bin 118 çocuk evi ve 116 çocuk evleri sitesi bulunuyor. Ayrıca 62 adet ihtisaslaştırılmış çocuk evi var. Böylece özel bakım gerektiren çocuklara da hizmet verilebiliyor.

Sosyal etkinlikler ve spor konusunda da desteklenen çocuklar içinde milli sporcular da yetişti. 2024 sonu itibariyle bakanlığa bağlı evlerde kalan 2 bin 112 lisanslı sporcu çocuk bulunuyor. Bunlardan 30 tanesi branşlarında milli formayı giyiyor.

421’i üniversiteye yerleşti

Geçtiğimiz yıl devlet korumasındaki 421 çocuk, YKS’de başarılı olarak bir üniversiteye yerleşmişti. Bu yıl, sayının artması bekleniyor.