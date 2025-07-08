Açık 26.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 08.07.2025 22:39

Türkiye'de nadir görülen kara leylek Kastamonu'da fotoğraflandı

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki Ezine Çayı'nda ülkede nadir görülen kara leylek görüntülendi.

Türkiye'de nadir görülen kara leylek Kastamonu'da fotoğraflandı

Doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, çay yatağında kuş gözlemi yaptığı sırada kara leylek gördü. Bir süre kuşu gözlemleyen Şenol, daha sonra türü görüntüleyerek kayıt altına aldı.

Şenol, farklı zaman dilimlerinde yaptığı gözlemlerde dişi ve erkek kara leyleği fotoğrafladığını söyledi.

Türkiye'de nadir görülen kara leylek Kastamonu'da fotoğraflandı

Türkiye'deki nadir türlerden biri olan kuş türünü son yıllarda Abana'da da görmeye başladıklarını anlatan Şenol, "Mayıs sonu gibi bu türü Abana'da görmeye başladık. Çay yatağına yakın ormanlık alanda yuvalarının olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 2 ay ilçede durup ağustos ayı itibarıyla göç yolculuklarına devam ediyorlar. Ezine Çayı'ndaki ıslah çalışmaları tamamlandığında kara leylekler burada daha çok ürüyerek varlığını sürdürecek." dedi.

Türkiye'de nadir görülen kara leylek Kastamonu'da fotoğraflandı

Şenol, bölgede kara leyleklerin görülmesinin kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı açısından sevindirici olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Kastamonu
Sıradaki Haber
"Doğanın koruyucuları" orman yangınlarına karşı nöbette
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:43
Katil İsrail'in sabahtan bu yana Gazze'ye saldırılarında 54 Filistinli hayatını kaybetti
23:02
Gümüşhane'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı
23:05
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait arazilere el koydu
22:31
ABD Başkanı Trump, bakır ithalatına yüzde 50 tarife getireceklerini duyurdu
22:26
ABD'de yapay zekayla Dışişleri Bakanı Rubio'yu taklit eden kişi yetkililerle temasa geçti
22:19
BM: Gazze'de yardım dağıtımını "fırsat buldukça" yapabiliyoruz
Edirne'de nehirlerin debileri geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya daha düşük
Edirne'de nehirlerin debileri geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya daha düşük
FOTO FOKUS
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ