PTT'den 'AKDENİZ 2025' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "AKDENİZ 2025 (Akdeniz'in Kaynakları)" konulu 35 lira (54 x 84 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 70 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Güllük PTT Müdürlüğü/ANTALYA adresinde, "AKDENİZ 2025 (Akdeniz'in Kaynakları) 07.07.2025 ANTALYA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.