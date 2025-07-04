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Yaşam
TRT Haber 04.07.2025 14:53

Babaannesinden öğrendiği ot süpürgesi geleneğini yaşatıyor

Niğde'nin Gümüşler beldesinde yaşayan Hatice Karapınar, babaannesinden miras kalan ot süpürgesi geleneğini yaşatıyor.

Babaannesinden öğrendiği ot süpürgesi geleneğini yaşatıyor

Niğde'nin Gümüşler beldesinde yaşayan Hatice Karapınar, babaannesinden misar kalan ot süpürgesi yapımını yaşatıyor.

Çocukluk yıllarında babaannesinin yanında ot topladığını ve süpürge yapımını ondan öğrendiğini söyleyen Karapınar, "Rahmetli babaannem yaylalardan çalıları toplar, süpürge yapar satardı. Ben de onunla giderdim, ondan öğrendim. Şimdi ben de doğadaki her şeyi değerlendiriyorum" dedi.

Babaannesinden öğrendiği ot süpürgesi geleneğini yaşatıyor

Köy hayatının doğayla uyum içinde yaşamayı gerektirdiğini belirten Karapınar, hazır ürünler yerine doğadan malzemeler kullandığını belirterek, "Ben kullandığım her şeyi satın almıyorum, doğal yapıyorum. Dağlara, yaylalara gidiyorum, kekik topluyorum, çay topluyorum. Satın almıyorum. Köyde yaşıyoruz sonuçta" dedi.

El emeğiyle hazırladığı süpürgeleri komşularına hediye eden Hatice Karapınar, bir yandan da unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bir zanaatı yaşatarak örnek oluyor. 

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