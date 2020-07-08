Bu sete girerken anlıyorsunuz, çok özel bir alandasınız. Çocuklar mutlu, yüzler gülüyor. Ama rekabetin getirdiği gerginliğin en küçük işareti bile yok.

TRT, pandemi sürecinde önemli bir rol üstlendi. EBA TV ile milyonlarca çocuğun eğitimden uzak kalmaması için büyük bir çaba sarfetti. Ama EBA TV sadece matematik, Türkçe, coğrafya ya da kimya dersi vermedi. EBA TV aynı zamanda sosyal mesajlar içeren, eğlenceli, öğretici programla da hazırladı. Onlardan biri de "Hazır mısın?"

Bu yarışmanın kaybedeni yok

Her yönüyle özel bir program olan "Hazır mısın?", TRT ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü birlikte hazırlıyor. Çocukların yarıştığı programın klasik yarışmalardan büyük bir farkı var. Engelli çocuklarla normal gelişimini sürdüren çocuklar birlikte yarışıyor. Kazananı çok olan kaybedeni olmayan bir yarışma bu.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül programın formatının altında yatan motivasyonu şu sözlerle anlatıyor:

"Değişik engel gruplarına sahip, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizle gelişimini normal olarak sürdüren öğrencilerimizin birlikte olduğu, kaynaşmanın en güzel bir biçimde gerçekleştiği bir anlayışla onları burada hem bilgilendirerek hem eğlendirerek hem sportif bazı çalışmalarla birlikte hayata daha iyi bir şekilde hazırlanmalarını sağlıyoruz."

Özel programın çok özel tercümanı

“Hazır mısınız?”ı farklı kılan sadece formatı değil. Çok özel bir insan da ekipte.

Yarışmayı işitme engellilere Türkiye’nin ilk işitme engelli tercümanı Şule Denli Öztürk çeviriyor.

Genelde tercümanlar sağlıklı bireyler. İşaret dilini tıpkı yabancı dil gibi öğreniyor, mütercim tercümanlar gibi duyduklarını aynı anda işaret diline çeviriyorlar. Şule Denli Öztürk ise doğuştan engelli. Dolayısıyla sadece programa değil, onların hislerine de tercüman oluyor.

Öztürk, evli ve iki çocuğu var. Mücadeleyi hiç bırakmamış.

Şule Denli Öztürk, "Sosyal medyada sürekli Türk işaret dili ile videolar paylaşıyordum sonrasında da televizyonda çeviri yapmaya başladım" diyerek anlatıyor kendisini televizyona getiren süreci.

İletişime engel yok

Öztürk’e göre program amacına ulaşıyor:

"Eskiden duyan bir kişi ile sağır bir kişi karşı karşıya gelince nasıl iletişim kuracağını bilmiyordu ve birbirini anlayamıyordu. Bu projede “Hazır mısın?” yarışması ile bu algı kırıldı. Sağır çocuk ve engelli olmayan çocuk karşı karşıya geldi ve birbirine empati yapabildi ve algılar kırıldı. Bu proje herkesin birbiri ile iletişim kurabileceğini göstermiş oldu. İleride, hayatlarında sağır biri ile karşılaşırsa “Evet onun ana dili Türk İşaret Dili” diyecek ve iletişim kurma konusunda daha rahat olacak."

"Sağır topluma bir konuyu en iyi yine bir sağır anlatır"

Şule Denli Öztürk’ü ekibe kazandıran isim programın sunucusu Nurben Kendirli. Kendirli işitme engelli bir anne babanın çocuğu. Onun da az işitme kaybı var.

Kendirli’ye göre programı engelli bir bireye yine engelli bir bireyden daha iyi kimse tercüme edemez:

"Dünyada, Amerika’da ve Avrupa’da çok fazla sağır tercüman kullanımı var ama Türkiye’de sağır tercüman hiç kullanılmamış. Benim sağır tercüman kullanmamın temel nedeni; sağır topluma konuyu en iyi yine bir sağır anlatır düşüncesi."

"Hazır Mısın?" her hafta salı ve perşembe günleri yayında

“Hazır mısın?” yaz tatili dönemi boyunca her hafta salı ve perşembe günleri saat 20.20'de TRT EBA TV’de yayınlanıyor. Yarışmalar, bilgi, eğlence, el becerileri ve spor alanlarında düzenleniyor.

Engelli çocuklarla engelsiz çocukların kaynaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen oyunlarda, zihinsel, görme, işitme ve bedensel yetersizliği olan öğrencilerle normal gelişim gösteren öğrenciler birlikte yer alıyor.