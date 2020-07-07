Laden Cengiz, babasıyla birlikte bisiklet turuna çıktı. Baba-kız bisikletleriyle Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesi'ne geldiklerinde yolun kenarında bir kedinin acı içerisinde kıvrandığını gördü.

Bisikletinden inerek yavru kedinin yanına gelen Laden Cengiz, kedinin çektiği acı karşısında ağlamaya başladı. Küçük Laden, acı çeken kedinin başını okşayarak severken, babası Celal Cengiz, telefonla Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağını arayarak durumu bildirdi.

Kısa bir süre sonra barınak görevlileri olay yerine gelirken, Laden bir an bile yavru kedinin başından ayrılmadı.

Kedinin durumunu inceleyen barınak görevlileri, görünürde herhangi bir darbeye rastlanmadığını, yediği bir şeyden zehirlenmiş olabileceğini belirttiler. Yavru kedi, barınağa götürülerek tedavi altına alındı.