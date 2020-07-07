Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yalova Şubesinden yapılan açıklamaya göre, "Yalova İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında belirlenen koordinatlara, fotokapanlar kuruldu.

Bu sayede yaban kedisi ve ayı türlerinin takibinin yanı sıra ilde yaban hayatı popülasyonunu belirleme ve envanter çalışmalarının yapılması amaçlandı.

Merkeze bağlı Güneyköy ile Armutlu ilçesinde kurulan fotokapanlarla yavrularını emziren yaban domuzu ile çakal, ayı, yaban kedisi, tilki ve porsuk görüntülendi.

Ayrıca görüntülere, bir kişinin hareket halindeki araçtan cep telefonuyla ayının fotoğraflarını çekmesi de yansıdı.