Uzun, sağlıklı, huzurlu bir hayat sürmek birçok kişinin ortak dileği.

Özellikle koronavirüs salgınının, doğal felaketlerin arttığı bu dönemde kulağa imkansız gibi gelen bir beklenti.

Ancak bu isteklerinin karşılığını alanlar dünyada yükseliyor.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde beklenen yaşam süresi sürekli artıyor ve bu da 100 yıla kadar yaşayan insan sayısını yükseltiyor.

Yeni tip koronavirüs salgınının sonuçlarının yansımalarını önümüzdeki günler gösterecek ancak mevcut durumda, Birleşmiş Milletler (BM) bu yıl 100 yaşını gören kişi sayısının dünya çapında yaklaşık 573 bini aşmasını bekliyor.

ABD, 97 bin kişi ile dünyadaki en fazla yüzüncü yılı gören insana ev sahipliği yapıyor.

Japonya, 79 bin 100 yaş ve üstü kişi ile ikinci sırada. Japonya, dünyanın en yaşlı insanlarının da yaşadığı bir ülke. Aynı zamanda Japonya, her 10 bin kişiden 6'sında en yüksek yüzüncü yıl dönümü oranına sahip.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Pew Araştırma Merkezinin bir çalışmasına göre ise 2050 yılına kadar dünya genelinde 3,7 milyon 100 yaşını gören kişi olacak. Yani bu nüfusun 8 kat artması bekleniyor. Tahminler, Japonya’nın bunda en büyük paya sahip ülke olduğunu gösteriyor. Çin, Hindistan ve İtalya da diğer ülkeler. Tabii genç nüfusun ekonomik gelişmedeki payı düşünüldüğünde, bu durumun bazı mali sorunlara sebep olduğu da altı çizilen bir gerçek.

Uruguay, Hong Kong ve Porto Riko yine nüfus büyüklüğüne göre çok sayıda yüzüncü yaşını gören kişiyi barındırıyor.

Türkiye’deki 100 ve üstü yaş sayısı

Ülkemizdeki durum için Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2019 yılı "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarına bakalım. Türkiye’de yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, geçen yıl 5 bin 567 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk 3 il sırasıyla 763 kişi ile İstanbul, 275 kişi ile Ankara ve 242 kişi ile Giresun iken en az yaşlıya sahip ilk 3 il ise sırasıyla 5 kişi ile Bayburt, 6 kişi ile Ardahan ve Karaman olarak kaydedildi.

Şu notu düşmekte de fayda var: Asırlık nüfus tahminleri yanlış raporlama ve veri işleme sorunları nedeniyle zor olabiliyor. 100’lü yaşlarını sürenlerin yaşlarını doğrulamak için doğum kayıtları olmayabiliyor. Raporlanan yaşları doğrulamakta genellikle güçlükler yaşanıyor.